Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Jailson ve Luiz Gustavo kararı!

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazırlanırken Ersun Yanal'ın, Brezilyalı Jailson'u stoperde oynatma sebebi de belli oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 'çabuk, süratli ve oyun kurucu' olarak tanımladığı Jailson'u değişen kale vuruşu kuralı nedeniyle tercih ediyor. Yanal ayrıca Jailson ve Luiz Gustavo ile ilgili de flaş bir karar aldı...