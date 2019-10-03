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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Jailson ve Luiz Gustavo kararı!
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazırlanırken Ersun Yanal'ın, Brezilyalı Jailson'u stoperde oynatma sebebi de belli oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 'çabuk, süratli ve oyun kurucu' olarak tanımladığı Jailson'u değişen kale vuruşu kuralı nedeniyle tercih ediyor. Yanal ayrıca Jailson ve Luiz Gustavo ile ilgili de flaş bir karar aldı...
3 Ekim 2019 Perşembe 08:54
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Fenerbahçe'de Jailson'un sezon başından bu yana stoper olarak görev yapması polemik konusu oldu.
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İlk başlarda mecburiyet olan bu durumun, daha sonra Serdar ve Rami'nin iyileşmesine rağmen devam etmesi Ersun Yanal'ın riskli bir karar aldığı yönünde değerlendirildi.
Ancak Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Brezilyalı'dan vazgeçmiyor.
Yanal'ın bu kararında değişen kale vuruşu kuralının etkisi çok yüksek oldu.
Oyunu kısa başlatmayı taktik olarak kullanan Yanal, bu noktada Jailson'un takıma katkısını önemli buluyor.