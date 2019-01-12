Fenerbahçede Ersun Yanala Volkan Demirel şoku! - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a Volkan Demirel şoku!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puan ile 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi ve kamp çalışmaları tüm hızıyla devam ederken affedilen Volkan Demirel, teknik direktör Ersun Yanal'ı şoka uğrattı.

12 Ocak 2019 Cumartesi, 18:37:59 Güncelleme: 18:46:13
Fenerbahçede Ersun Yanala Volkan Demirel şoku!

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Volkan Demirel, devre arasu kampında gösterdiği performans alkış topluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede Ersun Yanala Volkan Demirel şoku!

Sezon başı kadro dışı kalan ve yaşı itibariyle "Antrenmanlarda geride kalır ve sezon sonu futbolu bırakır" tarzında birçok yoruma karşın 37'lik kaptan, 18 yaşındaki oyunculara adeta taş çıkarttı.

Fenerbahçede Ersun Yanala Volkan Demirel şoku!

Ersun Yanal, ilk Fenerbahçe döneminde topladığı ve elinde bulunan Volkan Demirel'in 5 yıl önceki antrenman bilgileri şimdikilerle karşılaştırıldı.

Fenerbahçede Ersun Yanala Volkan Demirel şoku!

Testler sonucunda Fenerbahçe kalecisinin 2014 yılında antrenman verilerinde gerileme olmadığı tam tersine çok sayıda veride daha iyi durumda olduğu tespit edildi.

Fenerbahçede Ersun Yanala Volkan Demirel şoku!

Kampta başarılı eldivenin vücuttaki takip cihazıyla nabız seri atlayıp kalkma çalışmalarındaki performansı da tam not aldı.

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