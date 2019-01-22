Fenerbahçe'de Ersun Yanal Skrtel'i gözden çıkardı!

Spor Toto Süper Lig ikinci devresine Bursaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlik ile başlayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'i gözden çıkardı. Fenerbahçe, tecrübeli savunmacının yerini ise Galatasaray'dan Serdar Aziz ve AC Milan'dan Cristian Zapata ile doldurma planları yapıyor.