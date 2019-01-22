Fenerbahçede Ersun Yanal Skrteli gözden çıkardı! - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'de Ersun Yanal Skrtel'i gözden çıkardı!

Spor Toto Süper Lig ikinci devresine Bursaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlik ile başlayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'i gözden çıkardı. Fenerbahçe, tecrübeli savunmacının yerini ise Galatasaray'dan Serdar Aziz ve AC Milan'dan Cristian Zapata ile doldurma planları yapıyor.

22 Ocak 2019 Salı, 19:00:22 Güncelleme: 19:09:32
Fenerbahçede Ersun Yanal Skrteli gözden çıkardı!

Devre arası transfer döneminde savunma bölgesine Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı transfer eden Fenerbahçe için yeni bir iddia da İtalyan basınından geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede Ersun Yanal Skrteli gözden çıkardı!

İtalyanlar, sarı-lacivertli takımın Milan'da forma giyen Cristian Zapata ile ilgilendiği ve Kolombiyalı oyuncuya resmi teklif yaptığını yazdı.

Fenerbahçede Ersun Yanal Skrteli gözden çıkardı!

Sarı-lacivetli ekibin Milan ile Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki savunmacıya 2.5 yıl üzerinden 2 milyon 400 bin Euro'luk bir kontrat teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Fenerbahçede Ersun Yanal Skrteli gözden çıkardı!

Fenerbahçe'de mevcut stoperlerinden Roman Neustadter ve Martin Skrtel'in mukaveleleri sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçede Ersun Yanal Skrteli gözden çıkardı!

SERDAR AZİZ'İN MENAJERİNDEN GALATASARAY VE TRANSFER SÖZLERİ

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, oyuncusunun Galatasaray'daki durumu ve Fenerbahçe'ye transferi ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN