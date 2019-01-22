Fenerbahçe'de Ersun Yanal Skrtel'i gözden çıkardı!

Spor Toto Süper Lig ikinci devresine Bursaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlik ile başlayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'i gözden çıkardı. Fenerbahçe, tecrübeli savunmacının yerini ise Galatasaray'dan Serdar Aziz ve AC Milan'dan Cristian Zapata ile doldurma planları yapıyor.
22 Ocak 2019 Salı, 19:00:22
Güncelleme: 19:09:32
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Devre arası transfer döneminde savunma bölgesine Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı transfer eden Fenerbahçe için yeni bir iddia da İtalyan basınından geldi.
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İtalyanlar, sarı-lacivertli takımın Milan'da forma giyen Cristian Zapata ile ilgilendiği ve Kolombiyalı oyuncuya resmi teklif yaptığını yazdı.
Sarı-lacivetli ekibin Milan ile Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki savunmacıya 2.5 yıl üzerinden 2 milyon 400 bin Euro'luk bir kontrat teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de mevcut stoperlerinden Roman Neustadter ve Martin Skrtel'in mukaveleleri sezon sonunda bitiyor.
SERDAR AZİZ'İN MENAJERİNDEN GALATASARAY VE TRANSFER SÖZLERİ
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, oyuncusunun Galatasaray'daki durumu ve Fenerbahçe'ye transferi ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.