Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler stoper, orta saha ve golcü takviyesi yaparak transferi sonlandırmak isterken, Ersun Yanal'ın Kjaer'i tercih etmediği öğrenildi. İşte Yanal'ın gönlündeki isim ve transfer adayları...
26 Temmuz 2019 Cuma 15:02
Güncelleme: 26.07.2019 15:02
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Sarı-Lacivertlilerde hedef stopere, orta sahaya ve forvete takviye yaparak, transfer sezonunu kapatmak...
Stoper takviyesi konusunda Simon Kjaer ile anlaşma sağlandığı iddia edilmişti.
Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde öncelikli ismin Kjaer olmadığı ortaya çıktı.
Kjaer ile şu ana kadar kesin bir anlaşmanın da söz konusu olmadığı öğrenildi.