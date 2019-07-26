Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler stoper, orta saha ve golcü takviyesi yaparak transferi sonlandırmak isterken, Ersun Yanal'ın Kjaer'i tercih etmediği öğrenildi. İşte Yanal'ın gönlündeki isim ve transfer adayları...
26 Temmuz 2019 Cuma 15:02 Güncelleme: 26.07.2019 15:02
Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları

Sarı-Lacivertlilerde hedef stopere, orta sahaya ve forvete takviye yaparak, transfer sezonunu kapatmak...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları

Stoper takviyesi konusunda Simon Kjaer ile anlaşma sağlandığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde öncelikli ismin Kjaer olmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları

Kjaer ile şu ana kadar kesin bir anlaşmanın da söz konusu olmadığı öğrenildi.

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