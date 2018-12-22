Fenerbahçede Ersun Yanal farkı - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal farkı
Kupada Giresun'u deviren Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol attı. Kanarya ayrıca ilk kez 3 farklı zafer kazandı. Soldado, Reyes, Topal ve Ekici gol siftahı yaptı.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 01:23:01
Güncelleme: 07:45:48
Avrupa Ligi'nde gruptan çıması dışında taraftarlarını hayal kırıkığına uğratan Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ilk etkileri ortaya çıkmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u 5-2 yenerek son 16 turuna kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atarken, ayrıca yine bu sezon ilk kez bir karşılaşmayı 3 farklı kazandı.
Ersun Yanal, takımın başında çıktığı 2. maçta ilk galibiyetini gördü.
FERDİ KADIOĞLU DA ILK KEZ OYNADI
Fenerbahçe'de oyunculardaki değişim de göze çarptı. Soldado, Reyes ve Mehmet Topal bu sezonki ilk gollerini kaydederken, Mehmet Ekici ise Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.
Yanal'ın bir diğer hamlesi de Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın yüzüne bakmadığı Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi oldu.