Fenerbahçe'de Ersun Yanal etkisi! - Fotomaç
18 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ersun Yanal etkisi!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal etkisi!

Cocu+Koeman ile ligde Kadıköy'de çıktığı 7 maçın 5'inde puan kaybeden Fenerahçe; Yanal ile içerdeki 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 07:45
Fenerbahçe'de Ersun Yanal etkisi!

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın gelmesiyle 'Kadıköy hakimiyeti' yeniden tesis edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Ersun Yanal etkisi!

Sarı- lacivertli takım, sezona başladığı Phillip Cocu ve Koeman yönetimindeki ilk 15 maçta ligde Kadıköy'de 7 sınava çıkarken 5'inde puan kaybetti.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal etkisi!

Sadece Bursaspor (2-1) ve Alanyaspor'u (2-0) yenebilen Kanarya, Kayserispor'a 3-2, Ankaragücü'ne 3-1 yenildi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal etkisi!

Beşiktaş (1-1), Başakşehir (0-0) ve Kasımpaşa (2-2) ile de berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal etkisi!

Ersun Yanal'ın gelişiyle iç sahada tablo değişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN