Fenerbahçe'de Ersun Yanal etkisi! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Ersun Yanal etkisi!
Cocu+Koeman ile ligde Kadıköy'de çıktığı 7 maçın 5'inde puan kaybeden Fenerahçe; Yanal ile içerdeki 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmedi.
18 Mart 2019 Pazartesi 07:45
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın gelmesiyle 'Kadıköy hakimiyeti' yeniden tesis edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı- lacivertli takım, sezona başladığı Phillip Cocu ve Koeman yönetimindeki ilk 15 maçta ligde Kadıköy'de 7 sınava çıkarken 5'inde puan kaybetti.
Sadece Bursaspor (2-1) ve Alanyaspor'u (2-0) yenebilen Kanarya, Kayserispor'a 3-2, Ankaragücü'ne 3-1 yenildi.
Beşiktaş (1-1), Başakşehir (0-0) ve Kasımpaşa (2-2) ile de berabere kaldı.
Ersun Yanal'ın gelişiyle iç sahada tablo değişti.