Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş kadro kararı! Mesut Özil ve Pelkas...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş kadro kararı! Mesut Özil ve Pelkas...

Fenerbahçe yönetimi ara transferde yaptığı hamlelerle her mevkide alternatifli bir kadro oluştu. Teknik direktör Erol Bulut yaptığı açıklamasında gerçekleştirilen transferlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünya yıldızı Mesut Özil'in transferinin ardından iyi bir grafik yakalayan Dimitrios Pelkas'ın bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu olmuştu. 45 yaşındaki çalıştırıcıdan flaş bir kadro kararı geldi. İşte yeni transferlerle Fenerbahçe 11'i...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş kadro kararı! Mesut Özil ve Pelkas...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş kadro kararı! Mesut Özil ve Pelkas...

Fenerbahçe'de takıma yapılan yeni takviyelerle her mevkide alternatifli bir kadro kuruldu ve sarı-lacivertliler ara transfer dönemine damga vurdu.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş kadro kararı! Mesut Özil ve Pelkas...

Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yaratıcı oyunculardan olan Mesut Özil'in takıma dahil olmasıyla hücum gücü farklı bir seviyeye çıktı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş kadro kararı! Mesut Özil ve Pelkas...

Bunun dışında Perotti'nin sakatlığı sonrası bu bölge içinde Osayi Samuel transfer edildi. Çizgide oldukça etkili bir performans sergileyen genç futbolcunun sarı-lacivertlilerin buradaki sorununa da çözmesi bekleniyor. Ancak Samuel transferi öncesi Thiam'ın bu bölgede etkili bir performansı söz konusu.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş kadro kararı! Mesut Özil ve Pelkas...

Samatta'nın iyileşmesiyle kanatlara geçen Thiam burada beklenenden de iyi bir performans sergileyince kafaları da karıştırdı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş kadro kararı! Mesut Özil ve Pelkas...

Sarı-lacivertli takımın orta saha ve kanatlarda çok alternatifli güçlü bir kadrosu oldu. Bu bölgelerde yer alan beş forma için kadroda önemli isimler bulunuyor.

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