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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş kadro kararı! Mesut Özil ve Pelkas...

Fenerbahçe yönetimi ara transferde yaptığı hamlelerle her mevkide alternatifli bir kadro oluştu. Teknik direktör Erol Bulut yaptığı açıklamasında gerçekleştirilen transferlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünya yıldızı Mesut Özil'in transferinin ardından iyi bir grafik yakalayan Dimitrios Pelkas'ın bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu olmuştu. 45 yaşındaki çalıştırıcıdan flaş bir kadro kararı geldi. İşte yeni transferlerle Fenerbahçe 11'i...