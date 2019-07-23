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Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ın parasına tam 6 yıldız transfer!
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın 16 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Napoli'ye satışının ardından, transferde yeniden hareketli saatler başladı. Takımdaki eksik bölgelere bu parayla transfer yapacak olan sarı-lacivertlilerde, sportif direktör Damien Comolli 5 bölge için A ve B planları olmak üzere 11 isim belirledi. Bu isimlerden altısı transfer edilecek...
23 Temmuz 2019 Salı 12:21
Güncelleme: 23.07.2019 12:33
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Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de hedefi mutlak şampiyonluk olan Fenerbahçe, hedefine uygun olarak üst düzey isimlerle kadrosunu oluşturabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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COMOLLI'NİN A VE B PLANLARI Şu ana kadar kadrosunu Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Garry Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır ve Murat Sağlam ile güçlendiren Fenerbahçe, birçok isimle de görüşmelerini sürdürüyor.
Peki Fenerbahçe'nin diğer hamleleri ne olacka? Sportif Direktörü Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda A ve B planları yaparak önceliklerini belirledi.
ELJIF, JAILSON VE ZAJC, FFP'Yİ RAHATLATACAK Eljif Elmas'tan 16 milyon euro bonservis geliri elde eden ve Jailson ile Miha Zajc'ı da 8-10 milyon euro arası bedellerle satmayı planlayan Fenerbahçe, bu doğrultuda daha rahat hameleler yapabilecek.
A PLANI: SIMON KJAER Stoperde şu an için Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dışında seçeneği olmayan Fenerbahçe, üst seviye iki stoperle buradaki rekabeti artırmayı ve şampiyonluk hedefine yürümeyi planlıyor.