Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ın parasına tam 6 yıldız transfer!

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın 16 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Napoli'ye satışının ardından, transferde yeniden hareketli saatler başladı. Takımdaki eksik bölgelere bu parayla transfer yapacak olan sarı-lacivertlilerde, sportif direktör Damien Comolli 5 bölge için A ve B planları olmak üzere 11 isim belirledi. Bu isimlerden altısı transfer edilecek...

23 Temmuz 2019 Salı 12:21 Güncelleme: 23.07.2019 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





