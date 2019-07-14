Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de kamp çalışmaları devam ediyor. Topuk Yayla'sında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Kanarya'da Emre Belözoğlu'nun görüntüsü olay oldu. İşte detaylar...
14 Temmuz 2019 Pazar 08:34
Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...

Yeni sezon öncesi yaptığı tarnsferlerle gündeme oturan Fenerbahçe, Boluspor ile karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, Berke Özer, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Victor Moses, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Allahyar Sayyadmanesh 11'i ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...

Mücadelenin 9. dakikasında Abdülcebrail'in soldan son çizgiye inip yaptığı ortaya Moses tek vuruşla topu ağlara yolladı ve takımın9ı 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...

Mücadelede Alper Potuk'un istekli görüntüsü dikkat çekti.

Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...

Öte yandan Serdar Aziz de sarı-lacivertlilerin etkili isimlerinden oldu.

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