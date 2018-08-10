Fenerbahçede dev kapışma! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de dev kapışma!
10 Ağustos 2018 Cuma, 10:31:42
Güncelleme: 10:32:41
Fenerbahçe'de dev kapışma!
Fenerbahçe'de kanatlardaki rekabet bu sezon çok daha da yoğun bir şekilde yaşanacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de dev kapışma!
Valbuena, Ayew, Dirar, Aataıf ve genç Barış ile birlikte santrfor transferinin ardından Alper Potuk da bu rekabetin içine girecek.
Fenerbahçe'de dev kapışma!
Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, hazırlık maçları ve son olarak Benfica maçında olduğu gibi ofansif kanat oyuncularının hem pres hem de savunmaya maksimum katkı yapmasını istiyor.
Fenerbahçe'de dev kapışma!
Bu durum kanat oyuncularının yükünü arttrırken formda olanın, iyi olanan sahada olacağı bir döneme de işaret ediyor.
Fenerbahçe'de dev kapışma!