Fenerbahçede dev buluşma! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de dev buluşma!
Kanarya'da 5 Ekim 2018'de kadro dışı bırakılan deneyimli eldiven bugün başkan Koç ile bir araya gelecek.
1 Ocak 2019 Salı, 22:47:11
Güncelleme: 07:58:55
Fenerbahçe formasını 16 yıldır terleten Volkan Demirel, 5 Ekim 2018 tarihinde yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
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O tarihten bu yana maç kadrosuna alınmayan 37 yaşındaki eldivenin yokluğu Samandıra'da fazlasıyla arandı.
Harun Tekin, kalede beklenilen performansı gösteremezken, saha dışında da 'bir ağabey' eksikliği hissedildi.
Kötü gidişat üzerine sarı-lacivertli camiada her gün "Volkan Demirel affedilsin" cümlesi daha çok söylenmeye başladı.
Gözler Ali Koç ile Volkan Demirel'in yapacağı görüşmeye çevrildi.