Fenerbahçede dev buluşma! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de dev buluşma!

Kanarya'da 5 Ekim 2018'de kadro dışı bırakılan deneyimli eldiven bugün başkan Koç ile bir araya gelecek.
1 Ocak 2019 Salı, 22:47:11 Güncelleme: 07:58:55
Fenerbahçede dev buluşma!

Fenerbahçe formasını 16 yıldır terleten Volkan Demirel, 5 Ekim 2018 tarihinde yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

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Fenerbahçede dev buluşma!

O tarihten bu yana maç kadrosuna alınmayan 37 yaşındaki eldivenin yokluğu Samandıra'da fazlasıyla arandı.

Fenerbahçede dev buluşma!

Harun Tekin, kalede beklenilen performansı gösteremezken, saha dışında da 'bir ağabey' eksikliği hissedildi.

Fenerbahçede dev buluşma!

Kötü gidişat üzerine sarı-lacivertli camiada her gün "Volkan Demirel affedilsin" cümlesi daha çok söylenmeye başladı.

Fenerbahçede dev buluşma!

Gözler Ali Koç ile Volkan Demirel'in yapacağı görüşmeye çevrildi.

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