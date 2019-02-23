Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 şok birden! Hasan Ali Kaldırım... - Fotomaç
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Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 şok birden! Hasan Ali Kaldırım...
Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 şok birden! Hasan Ali Kaldırım...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ne yapsa kötü sonuçlardan kurtulamıyor. Türkiye Kupası'nın ardından Avrupa'ya da veda eden sarı-lacivertilerde iki şok daha yaşandı.
23 Şubat 2019 Cumartesi 11:46
Güncelleme: 23.02.2019 11:54
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın bir türlü istediği futbolu oynamaması nedeniyle sürekli arayışta...
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Kupalardan elen ve elinde sadece düşmemek için çabaladığı lig kalan sarı lacivertlilerde Beşiktaş maçı öncesi moraller bozuk...
Bu moral bozukluğuna bir de sakatlıkların eklendiği Kanarya'da kadro yine değişecek.
Fenerbahçe dün öğle saatlerinde yaptığı rejenerasyon antrenmanıyla Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı lacivertlilerin Zenit ile oynadığı rövanşta görev yapan oyuncular idmana katılmadı.
Sakatlıkları bulunan 2 futbolcu tesislere giderek kulüp doktoruna göründü. İşte o iki ismin derbi öncesi son durumları...