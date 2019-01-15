Fenerbahçede Demba Ba sürprizi - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Demba Ba sürprizi

Fenerbahçe, Çin Ligi ekibi Shenhua'da forma giyen tecrübeli golcü Demba Ba'y ı kiralamak için ilk teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Ersun Yanal'ın takımda görmeyi istediği Demba Ba, Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak bakıyor. Yönetim, bu transferde ısrarcı...

15 Ocak 2019 Salı, 00:43:47 Güncelleme: 07:55:14
Fenerbahçede Demba Ba sürprizi

Fenerbahçe'den sürpriz hamle... Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Göztepe formalarını da giyen Senegalli yıldız Demba Ba'nın peşine düştü.

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Fenerbahçede Demba Ba sürprizi

Fenerbahçe Yönetimi'nin Ersun Yanal'ın da onayını aldığı ve 33 yaşındaki Senagalli oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Demba Ba, Çin Ligi ekibi Shenhua'da forma giyiyor.

Fenerbahçede Demba Ba sürprizi

Sözleşmesi 2021'de bitiyor

Shenhua ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli golcüyü kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin Çin ekibiyle ilk teması kurduğu bildirildi. Yönetim, Demba Ba transferinde oldukça ısrarcı.

Fenerbahçede Demba Ba sürprizi

Galatasaray da istemişti

G.Saray'ın da gündemine gelen Senegalli oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçede Demba Ba sürprizi

Tecrübeli forvet, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe formalarıyla iz bırakmıştı

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