Fenerbahçede Demba Ba sürprizi

Fenerbahçe, Çin Ligi ekibi Shenhua'da forma giyen tecrübeli golcü Demba Ba'y ı kiralamak için ilk teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Ersun Yanal'ın takımda görmeyi istediği Demba Ba, Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak bakıyor. Yönetim, bu transferde ısrarcı...
15 Ocak 2019 Salı, 00:43:47
Güncelleme: 07:55:14
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Fenerbahçe'den sürpriz hamle... Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Göztepe formalarını da giyen Senegalli yıldız Demba Ba'nın peşine düştü.
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Fenerbahçe Yönetimi'nin Ersun Yanal'ın da onayını aldığı ve 33 yaşındaki Senagalli oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Demba Ba, Çin Ligi ekibi Shenhua'da forma giyiyor.
Sözleşmesi 2021'de bitiyor
Shenhua ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli golcüyü kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin Çin ekibiyle ilk teması kurduğu bildirildi. Yönetim, Demba Ba transferinde oldukça ısrarcı.
Galatasaray da istemişti
G.Saray'ın da gündemine gelen Senegalli oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
Tecrübeli forvet, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe formalarıyla iz bırakmıştı