Fenerbahçede Damien Comolliye talip çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puan ile 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arasında yeni bir yapılanmaya gitmeyi hedeflerken sportif direktör Damien Comolli'ye sürpriz bir talip çıktı. Fransa'dan gelen bu teklif sonrası Comolli ile yolların ayrılması ihtimali her geçen dakika güçleniyor.
11 Ocak 2019 Cuma, 20:54:54
Güncelleme: 21:42:24
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puan ile 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe'de tüm gözler Ersun Yanal'ın gelişi ile birlikte devre arası transfer dönemine çevrilmişti.
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Fenerbahçe'yi tarihinin en kötü lig sıralamasından kurtarmak amacıyla teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli, transfer çalışmalarına hız verdi.
Bu doğrultuda Sadık Çiftpınar transferini tamamlayan Fenerbahçe'de; kadro dışı bırakılan Aatıf Chahechouhe, Nabıl Dirar ve Volkan Demirel gibi isimler de affedilmişti.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Yasin Öztekin gibi yerli isimlerin transferleri için çalışmalar tüm hızıyla sürüyorken sportif direktör Damien Comolli'ye beklenmedik bir talip çıktı.
Fenerbahçe'de bu sezon yaşanan başarısızlığın baş mimarı olarak gösterilen Damien Comolli'ye Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice talip oldu.