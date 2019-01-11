Fenerbahçede Damien Comolliye talip çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puan ile 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arasında yeni bir yapılanmaya gitmeyi hedeflerken sportif direktör Damien Comolli'ye sürpriz bir talip çıktı. Fransa'dan gelen bu teklif sonrası Comolli ile yolların ayrılması ihtimali her geçen dakika güçleniyor.