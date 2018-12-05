Fenerbahçede Comolli karmaşası!

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Fenerbahçe'de Comolli karmaşası!
Sarı-Lacivertliler'de Comolli'nin açıklamaları resmi siteden yalanlandı.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 23:17:45 Güncelleme: 07:55:07
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12.00'de resmi siteye bir bildiri giren sarı-lacivertli kulüp, "Comolli, Koeman ile ilgili soruya 'Geçen haftalarda yaptığımız açıklamada söylediğimiz ile aynı. Bir değişiklik yok' yanıtını vermiştir. Bu sözlerin yeni bir durum açıklaması gibi çarpıtılarak yansıtılması üzerine düzeltme yapma gereği duyulmuştur" açıklamasını yaptı.
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