Fenerbahçede Comolli karmaşası!

12.00'de resmi siteye bir bildiri giren sarı-lacivertli kulüp, "Comolli, Koeman ile ilgili soruya 'Geçen haftalarda yaptığımız açıklamada söylediğimiz ile aynı. Bir değişiklik yok' yanıtını vermiştir. Bu sözlerin yeni bir durum açıklaması gibi çarpıtılarak yansıtılması üzerine düzeltme yapma gereği duyulmuştur" açıklamasını yaptı.