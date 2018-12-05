Fenerbahçede Comolli karmaşası! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Comolli karmaşası!

Sarı-Lacivertliler'de Comolli'nin açıklamaları resmi siteden yalanlandı.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 23:17:45 Güncelleme: 07:55:07
Fenerbahçede Comolli karmaşası!

Kanarya'da Phillip Cocu sonrası takımı devralan Erwin Koeman konusundaki belirsizlik sürüyor.

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Fenerbahçede Comolli karmaşası!

Bu soru dünkü basına açık antrenmanda sportif direktör Damien Comolli'ye yöneltildi.

Fenerbahçede Comolli karmaşası!

Comolli saat 10.32'de "Koeman ile devam edeceğiz. Göndermek gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçede Comolli karmaşası!

Bu sözler 'son dakika' olarak tüm basında yer alırken Fenerbahçe, Comolli'nin açıklamasında düzeltmeye gitti.

Fenerbahçede Comolli karmaşası!

12.00'de resmi siteye bir bildiri giren sarı-lacivertli kulüp, "Comolli, Koeman ile ilgili soruya 'Geçen haftalarda yaptığımız açıklamada söylediğimiz ile aynı. Bir değişiklik yok' yanıtını vermiştir. Bu sözlerin yeni bir durum açıklaması gibi çarpıtılarak yansıtılması üzerine düzeltme yapma gereği duyulmuştur" açıklamasını yaptı.

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