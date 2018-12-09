Fenerbahçede Comolli isyanı! - Galeri - Fotomaç
09 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçe'de Comolli isyanı!

Akhisarspor'a yenilerek düşme hattına gerileyen Fenerbahçe'de taraftarlar adeta isyan etti. Bu eleştirilerden en fazla nasibini alan isimse Damien Comolli oldu! İşte o yorumlar...
9 Aralık 2018 Pazar, 21:58:41 Güncelleme: 22:14:40
Fenerbahçede Comolli isyanı!

Önder Özen: "Ben de sportif direktörlük yaptım, hiç bilmezken hatta yaptım. Kaleden başlayarak, Fenerbahçe'nin bütün tercihleri fiyasko. Alınan, alınmayan oyuncular; verilen, verilmeyen tüm kararlar fiyasko."

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Fenerbahçede Comolli isyanı!

Rıdvan Dilmen: "Bu transferleri Fenerbahçe'ye getiren kim Comolli, o zaman Comolli'yi orada tutmayacaksınız"

Fenerbahçede Comolli isyanı!

Beyler düşüyoruz. Ali Koç dahil herkes çıksın hesap versin. Başta nerde kazma var onları bu takıma toplayan Comolli çıksın hesap versin.

Fenerbahçede Comolli isyanı!

Hayaller Paris yaşantımız Comolli

Fenerbahçede Comolli isyanı!

Hala Ersun, Comolli, Slimani falan konuşuluyor. Şaka mı bunlar? iki kupayı 1'er maçla kaçıran takım 6 ayda küme düşme potasına geldi. Tek sorumlu yönetimdir, istifa edecekler.

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