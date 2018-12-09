Fenerbahçede Comolli isyanı!

Fenerbahçe'de Comolli isyanı!

Akhisarspor'a yenilerek düşme hattına gerileyen Fenerbahçe'de taraftarlar adeta isyan etti. Bu eleştirilerden en fazla nasibini alan isimse Damien Comolli oldu! İşte o yorumlar...

9 Aralık 2018 Pazar, 21:58:41 Güncelleme: 22:14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





