Fenerbahçede Comolli isyanı!

Akhisarspor'a yenilerek düşme hattına gerileyen Fenerbahçe'de taraftarlar adeta isyan etti. Bu eleştirilerden en fazla nasibini alan isimse Damien Comolli oldu! İşte o yorumlar...
9 Aralık 2018 Pazar, 21:58:41
Güncelleme: 22:14:40
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Önder Özen: "Ben de sportif direktörlük yaptım, hiç bilmezken hatta yaptım. Kaleden başlayarak, Fenerbahçe'nin bütün tercihleri fiyasko. Alınan, alınmayan oyuncular; verilen, verilmeyen tüm kararlar fiyasko."
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Rıdvan Dilmen: "Bu transferleri Fenerbahçe'ye getiren kim Comolli, o zaman Comolli'yi orada tutmayacaksınız"
Beyler düşüyoruz. Ali Koç dahil herkes çıksın hesap versin. Başta nerde kazma var onları bu takıma toplayan Comolli çıksın hesap versin.
Hayaller Paris yaşantımız Comolli
Hala Ersun, Comolli, Slimani falan konuşuluyor. Şaka mı bunlar? iki kupayı 1'er maçla kaçıran takım 6 ayda küme düşme potasına geldi. Tek sorumlu yönetimdir, istifa edecekler.