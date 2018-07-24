Fenerbahçede Comolli 8 ismin biletini kesti - Galeri - Fotomaç
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin biletini kesti

    24 Temmuz 2018 Salı, 09:38:11 Güncelleme: 09:42:48
    Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin biletini kesti
    • 1
    • 9
    Fenerbahçede Comolli 8 ismin biletini kesti

    Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin kararıyla 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor.

    Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin biletini kesti
    • 2
    • 9
    Fenerbahçede Comolli 8 ismin biletini kesti

    Ramazan Civelek

    Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin biletini kesti
    • 3
    • 9
    Fenerbahçede Comolli 8 ismin biletini kesti

    Erdi Şehit

    Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin biletini kesti
    • 4
    • 9
    Fenerbahçede Comolli 8 ismin biletini kesti

    Boris Rapaic

    Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin biletini kesti
    • 5
    • 9
    Fenerbahçede Comolli 8 ismin biletini kesti

    Anıl Demir

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