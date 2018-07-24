Fenerbahçede Comolli 8 ismin biletini kesti - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin biletini kesti
24 Temmuz 2018 Salı, 09:38:11
Güncelleme: 09:42:48
Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin biletini kesti
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin kararıyla 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor.
Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin biletini kesti
Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin biletini kesti
Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin biletini kesti
Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin biletini kesti