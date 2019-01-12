Fenerbahçede camiaya sesleniş öncesi tam 5 transfer! - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de 'camiaya sesleniş' öncesi tam 5 transfer!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını tarihinin en kötü sıralamasında tamamlayan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi oldukça hızlı geçiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 15 Ocak Salı günü yapacağı 'camiaya sesleniş' programı öncesinde Fenerbahçe'nin tüm transferleri tamamlayacağı ve başkanı taraftarın önüne eli güçlü çıkarağı ifade edildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi, 22:06:37 Güncelleme: 07:58:40
Fenerbahçede camiaya sesleniş öncesi tam 5 transfer!

Yevhen Konoplyanka için, Schalke 04'ten yanıt bekleniyor.

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Fenerbahçede camiaya sesleniş öncesi tam 5 transfer!

Alman ekibinde disiplinsiz tavırları nedeniyle gözden çıkarılan 29 yaşındaki Ukraynalı sol açık için kiralama teklifi yapılmıştı.

Fenerbahçede camiaya sesleniş öncesi tam 5 transfer!

Schalke 04 ise Konoplyanka'yı ilk etapta bonservisiyle göndermek istiyor.

Fenerbahçede camiaya sesleniş öncesi tam 5 transfer!

Alman basını, başka talipli çıkmazsa Fenerbahçe'nin teklifinin değerlendirmeye alınabileceğini belirtti.

Fenerbahçede camiaya sesleniş öncesi tam 5 transfer!

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