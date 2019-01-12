Fenerbahçede camiaya sesleniş öncesi tam 5 transfer!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını tarihinin en kötü sıralamasında tamamlayan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi oldukça hızlı geçiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 15 Ocak Salı günü yapacağı 'camiaya sesleniş' programı öncesinde Fenerbahçe'nin tüm transferleri tamamlayacağı ve başkanı taraftarın önüne eli güçlü çıkarağı ifade edildi.