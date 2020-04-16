Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı! Muriç'in yerine ünlü golcü geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı! Muriç'in yerine ünlü golcü geliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle transfer çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in yerine alternatif golcü arayışında... Sarı-lacivertlilerin gündemine yıldız isim geldi. İşte yürütülen transfer operasyonunun detayları...

16 Nisan 2020 Perşembe 08:04
Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı! Muriç'in yerine ünlü golcü geliyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Sarı-lacivertli kurmaylar bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi...

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Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı! Muriç'in yerine ünlü golcü geliyor

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsiz. Kanarya'nın bu yüzden kaliteli bir golcü almak istediği biliniyor.

Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı! Muriç'in yerine ünlü golcü geliyor

Takvim'de yer alan habere göre hedefteki isim İtalyan ekibi Roma'da kiralık oynayan bonservisi Atletico Madrid'de olan yıldız golcü Nikola Kalinic...

Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı! Muriç'in yerine ünlü golcü geliyor

MENAJERİ ÇOK NET KONUŞTU

Hırvat yıldızın menajerinden transfer açıklaması geldi. 32 yaşındaki golcünün menajeri Tomislav Erceg, "Bir Türk takımıyla masadayız" açıklaması yaptı. Bu kulüp ise Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı! Muriç'in yerine ünlü golcü geliyor

Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Nikola Kalinic için tüm şartlar zorlanacak. Eğer kendisiyle anlaşma sağlanırsa bu kez İspanyol ekibi Atletico Madrid ile görüşülecek.

Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı! Muriç'in yerine ünlü golcü geliyor

Bu sezon Roma'da 13 maça çıkan Kalinic, İtalyan ekibinde 2 gol ve 2 asistle oynadı. Tecrübeli golcü, 2018'de Fiorentina'dan Milan'a 22.5 milyon Euro'ya geçmişti.

Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı! Muriç'in yerine ünlü golcü geliyor
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