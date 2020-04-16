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Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı! Muriç'in yerine ünlü golcü geliyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle transfer çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in yerine alternatif golcü arayışında... Sarı-lacivertlilerin gündemine yıldız isim geldi. İşte yürütülen transfer operasyonunun detayları...
16 Nisan 2020 Perşembe 08:04
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Sarı-lacivertli kurmaylar bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi...
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Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsiz. Kanarya'nın bu yüzden kaliteli bir golcü almak istediği biliniyor.
Takvim'de yer alan habere göre hedefteki isim İtalyan ekibi Roma'da kiralık oynayan bonservisi AtleticoMadrid'de olan yıldız golcü NikolaKalinic...
MENAJERİ ÇOK NET KONUŞTU
Hırvat yıldızın menajerinden transfer açıklaması geldi. 32 yaşındaki golcünün menajeri TomislavErceg, "Bir Türk takımıyla masadayız" açıklaması yaptı. Bu kulüp ise Fenerbahçe...
Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen NikolaKalinic için tüm şartlar zorlanacak. Eğer kendisiyle anlaşma sağlanırsa bu kez İspanyol ekibi AtleticoMadrid ile görüşülecek.
Bu sezon Roma'da 13 maça çıkan Kalinic, İtalyan ekibinde 2 gol ve 2 asistle oynadı. Tecrübeli golcü, 2018'de Fiorentina'dan Milan'a 22.5 milyon Euro'ya geçmişti.