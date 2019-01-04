Fenerbahçede Çağlar Söyüncü sesleri!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergileyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu adeta baştan sona yenilemeyi hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Takım'ın yıldızı Çağlar Söyüncü'nün transferini görüşmek için İngiltere'ye gitti.
4 Ocak 2019 Cuma, 19:20:41
Güncelleme: 19:29:13
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Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini tarihinin en kötü sırasında tamamlayan Fenerbahçe, transfer döneminin açılması ile birlikte kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu hedef doğrultusunda A Milli Takım'ın yıldız ismi Çağlar Söyüncü'nün transferini bitirmek için İngiltere'ye gitti.
A Milli Takım'ın yıldızı Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru'nun konu ile alakalı Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
"ÇAĞLAR ROTASYONUN BİR PARÇASI!"
Hem transfer sürecinin uzaması hem de sakatlığı nedeniyle sezon başına kampına katılamaması Çağlar'ın sezonun ilk bölümünde fazla forma şansı bulmasını engelledi.
Ama rotasyonun önemli parçası. Leicester 21 milyon Euro harcadı Çağlar için.