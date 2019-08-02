Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia atıldı. Tam 37 gün önce sarı-lacivertli takımdan ayrılan tecrübeli futbolcunun geri döneceği konuşuluyor. Gelecek sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden Kanarya'da savunma hattındaki eksiklerin yönetimi böyle bir hamleye zorladığı iddia edildi.

2 Ağustos 2019 Cuma 08:37 Güncelleme: 02.08.2019 08:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





