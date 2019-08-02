Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia atıldı. Tam 37 gün önce sarı-lacivertli takımdan ayrılan tecrübeli futbolcunun geri döneceği konuşuluyor. Gelecek sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden Kanarya'da savunma hattındaki eksiklerin yönetimi böyle bir hamleye zorladığı iddia edildi.
2 Ağustos 2019 Cuma 08:37
Güncelleme: 02.08.2019 08:39
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma yeni isimlerin katılması planlanıyor.
'6' NUMARA EKSİĞİ
Fenerbahçe'nin en kalabalık yeri orta saha olsa da defansif anlamda sınıf atlatacak isim yok.
Teknik direktör Ersun Yanal Jailson ve Ozan Tufan'ı yeterli bulmuyor.
Tolga Ciğerci ise bir sene futboldan uzaktı ve yine sakatlandı.