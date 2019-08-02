Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Geri dönüyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia atıldı. Tam 37 gün önce sarı-lacivertli takımdan ayrılan tecrübeli futbolcunun geri döneceği konuşuluyor. Gelecek sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden Kanarya'da savunma hattındaki eksiklerin yönetimi böyle bir hamleye zorladığı iddia edildi.
2 Ağustos 2019 Cuma 08:37 Güncelleme: 02.08.2019 08:39
Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma yeni isimlerin katılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

'6' NUMARA EKSİĞİ

Fenerbahçe'nin en kalabalık yeri orta saha olsa da defansif anlamda sınıf atlatacak isim yok.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

Teknik direktör Ersun Yanal Jailson ve Ozan Tufan'ı yeterli bulmuyor.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

Tolga Ciğerci ise bir sene futboldan uzaktı ve yine sakatlandı.

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