Fenerbahçe'de büyük kriz! Oyuncular huzursuz...

Corona virüsü salgınından mali açıdan en çok etkilenen kulüplerin başında gelen Fenerbahçe'de işler pek yolunda gitmiyor. Ekonomik anlamda zaten bir dar boğaz içerisinde olan sarı-lacivertliler liglerin ertelenmesiyle daha da zor bir döneme girerken, kulüp içerisinde de huzurluklar baş göstermeye başladı. İşte detaylar...