Fenerbahçe'de büyük kriz! Oyuncular huzursuz...

Corona virüsü salgınından mali açıdan en çok etkilenen kulüplerin başında gelen Fenerbahçe'de işler pek yolunda gitmiyor. Ekonomik anlamda zaten bir dar boğaz içerisinde olan sarı-lacivertliler liglerin ertelenmesiyle daha da zor bir döneme girerken, kulüp içerisinde de huzurluklar baş göstermeye başladı. İşte detaylar...
29 Nisan 2020 Çarşamba 11:00
Güncelleme: 29.04.2020 11:04
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi futbol dünyasını da yakından etkilemişti.
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Birçok dev spor organizasyonu iptal edilirken ilk 26 haftası oynanan Süper Lig'de süresiz şekilde ertelenen ligler arasına katıldı...
Hal böyle olunca, kulüpler bilet gelirleri, yayın gelirleri, sponsor gelirleri ve birçok gelirden mahrum kalan ekipleri ekonomik anlamda da zor günler bekliyor.
Bu durumdan etkilenen kulüpler başında ise Fenerbahçe geliyor. İşte detaylar...
Liglerin durması, mali açıdan zor durumda olan kulüpleri iyice sıkıntıya soktu. Bankalar Birliği ile anlaşmayan Fenerbahçe ise bu problemi daha fazla hisseden kulüplerden biri.