Fenerbahçede büyük fırtına! - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Fenerbahçe'de büyük fırtına!

    3 dakikada Cocu'yu kovan başkan Ali Koç, futbolcuları da uyardı.
    30 Ekim 2018 Salı, 01:01:37 Güncelleme: 01:01:46
    Fenerbahçede büyük fırtına!

    Fenerbahçe'de Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından Samandıra'da seferberlik ilan edildi.

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    Fenerbahçede büyük fırtına!

    Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, dün öğlen saat 12.00'de tesislerde bir toplantı yaptı.

    Fenerbahçede büyük fırtına!

    Toplantıda Sportif Direktör Comolli, eski teknik direktör Cocu'nun yardımcıları Koeman, Van der Weerden ve futbolcular hazır bulundu.

    Fenerbahçede büyük fırtına!

    Sabah'ın haberine göre Ali Koç, teknik direktör Cocu ile yollarını ayırdıklarını belirtirken "Cocu ile daha fazla devam edemeyeceğimizi belirterek yolları ayırdık. Ancak bu tabloda sadece onun değil sizin de sorumluluğunuz var.

    Fenerbahçede büyük fırtına!

    Büyük takım gibi mücadele etmiyorsunuz. Önümüzde derbi maçı var.

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