Fenerbahçede büyük fırtına!

3 dakikada Cocu'yu kovan başkan Ali Koç, futbolcuları da uyardı.
30 Ekim 2018 Salı, 01:01:37
Güncelleme: 01:01:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından Samandıra'da seferberlik ilan edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, dün öğlen saat 12.00'de tesislerde bir toplantı yaptı.
Toplantıda Sportif Direktör Comolli, eski teknik direktör Cocu'nun yardımcıları Koeman, Van der Weerden ve futbolcular hazır bulundu.
Sabah'ın haberine göre Ali Koç, teknik direktör Cocu ile yollarını ayırdıklarını belirtirken "Cocu ile daha fazla devam edemeyeceğimizi belirterek yolları ayırdık. Ancak bu tabloda sadece onun değil sizin de sorumluluğunuz var.
Büyük takım gibi mücadele etmiyorsunuz. Önümüzde derbi maçı var.