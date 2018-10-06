Fenerbahçede büyük deprem! İki yıldız daha listedeydi!

COCU İLE DEVAM

Her şeyden önce bu kararlar Comolli'nin kulüpteki gücünü yeniden göstermesi açısından bir mesaj olarak görülüyor. Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin sorunu Cocu'da değil futbolcularda gördüğünün de göstergesi oldu. Yani sarı lacivertliler yollarına Cocu ile devam edecekler.