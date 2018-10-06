Fenerbahçede büyük deprem! İki yıldız daha listedeydi!

Fenerbahçe'de büyük deprem! İki yıldız daha listedeydi!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı kalırken, teknik direktör Phillip Cocu'nun listesinde iki oyuncunun daha olduğu ancak bu karardan son anda vazgeçtiği öğrenildi.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 10:59:34
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Fenerbahçe'de büyük deprem! İki yıldız daha listedeydi!
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Volkan Demirel, Aatif ve Dirar kadro dışı bırakılırken teknik ekipten kaleci antrenörü Murat Öztürk, antrenörler Turgay Altay ve Alper Aşçı ile de yollar ayrıldı.
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Fenerbahçe'de büyük deprem! İki yıldız daha listedeydi!
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Bu kararlar Fenerbahçe'nin resmi sitesinde yayınlanırken yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda bu tarz kararların devamının gelebileceğinin de sinyalleri verildi. Peki kulislerde ve kulübe yakın çevrelerde ne konuşuluyor? Öncelikle Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe dergisindeki başyazısında söyledikleri sözler dün yaşananların habercisi gibiydi.
Fenerbahçe'de büyük deprem! İki yıldız daha listedeydi!
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Koç, "değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'de büyük deprem! İki yıldız daha listedeydi!
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COCU İLE DEVAM
Her şeyden önce bu kararlar Comolli'nin kulüpteki gücünü yeniden göstermesi açısından bir mesaj olarak görülüyor. Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin sorunu Cocu'da değil futbolcularda gördüğünün de göstergesi oldu. Yani sarı lacivertliler yollarına Cocu ile devam edecekler.
Fenerbahçe'de büyük deprem! İki yıldız daha listedeydi!
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Bu kararın perde arkasında ise Cocu'nun verdiği rapor olduğu ifade ediliyor.