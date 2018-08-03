Fenerbahçede Bruno Martins Indi sesleri! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Fenerbahçe'de Bruno Martins Indi sesleri!

    3 Ağustos 2018 Cuma, 01:12:32 Güncelleme: 01:19:55
    Fenerbahçe'de Bruno Martins Indi sesleri!
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    Fenerbahçede Bruno Martins Indi sesleri!

    Fenerbahçe stoper transferi için kolları sıvadı... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Stoke City'de forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı stoper Martins Indi'yi kiralamak için tüm şartları zorluyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de Bruno Martins Indi sesleri!
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    Fenerbahçede Bruno Martins Indi sesleri!

    F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Indi'nin menajeri ile temas kurdu ve görüşmeler başladı.

    Fenerbahçe'de Bruno Martins Indi sesleri!
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    Fenerbahçede Bruno Martins Indi sesleri!

    COCU SENİ ÇOK İSTİYOR INDI!
    Comolli'nin Hollandalı yıldızın menajerine, "Teknik direktörümüz Cocu, Indi'yi yakından tanıyor. Onu takımında görmek istiyor. Sistemine çok uygun bir oyuncu..." dediği öğrenildi.

    Fenerbahçe'de Bruno Martins Indi sesleri!
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    Fenerbahçede Bruno Martins Indi sesleri!

    STOKE CİTY İLE SICAK TEMAS
    Menajerin de bu görüşme sonrası Comolli'den süre istediği öğrenildi.

    Fenerbahçe'de Bruno Martins Indi sesleri!
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    Fenerbahçede Bruno Martins Indi sesleri!

    Yüksek bonservisi nedeniyle Indi'yi kiralamak isteyen Fenerbahçe, Stoke City'yi de ikna etmek için çaba harcıyor.

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