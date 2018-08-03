Fenerbahçede Bruno Martins Indi sesleri!

COCU SENİ ÇOK İSTİYOR INDI!

Comolli'nin Hollandalı yıldızın menajerine, "Teknik direktörümüz Cocu, Indi'yi yakından tanıyor. Onu takımında görmek istiyor. Sistemine çok uygun bir oyuncu..." dediği öğrenildi.



