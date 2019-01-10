JHONNY LUCAS GÜNDEMDE!

Fenerbahçe, Brezilya'da Parana'da forma giyen orta saha oyuncusu Jhonny Lucas için girişimlere başladı ve kulübünden yarına kadar süre istedi. Parana'da orta sahada görev alan ve Brezilya futbolunun gelecek vadeden oyuncularından biri olarak gösterilen genç oyuncuyu Avrupa'da Juventus başta olmak üzere birçok takım da takip ediyor.