Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlayacak...
10 Ocak 2019 Perşembe, 13:00:05
Güncelleme: 13:21:15
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İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak puan cetvelinde üst sıralara yükselmek istiyor.
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Kampta yoğun bir idman ve çalışma temposu içersinde olan Kanarya, top kapma ve pas idmanın ardından tam sahada hücum ve savunma organizasyonları üzerinde yoğunlaştı.
Tüm bunlar yaşanırken transfer çalışmaları da son hızla sürüyor... İşte sarı lacivertlilerdeki son gelişmeler ve transfer listesindeki isimler:
Yabancı transferinde sessizliğini koruyan Fenerbahçe'de ofansif orta saha transferi yönetimin ilk hedefi durumunda.
JHONNY LUCAS GÜNDEMDE! Fenerbahçe, Brezilya'da Parana'da forma giyen orta saha oyuncusu Jhonny Lucas için girişimlere başladı ve kulübünden yarına kadar süre istedi. Parana'da orta sahada görev alan ve Brezilya futbolunun gelecek vadeden oyuncularından biri olarak gösterilen genç oyuncuyu Avrupa'da Juventus başta olmak üzere birçok takım da takip ediyor.