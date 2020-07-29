Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov

GÖKHAN GÖNÜL VE CANER DÖNÜYOR!

Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Gökhan Gönül ve Caner Erkin de Fenerbahçe'ye geri dönecek. Sarı-laciverliler eski yıldızlarını takıma geri kazandırarak imza törenlerine devam edecek.