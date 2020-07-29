Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov

Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov

Teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getirme kararı alan Fenerbahçe'de imzalar peş peşe gelecek. Bir süredir transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, anlaşma sağlanan isimleri 4 Ağustos'tan sonra açıklayacak. İşte Fenerbahçe'nin imza attıracağı yıldız futbolcular...

29 Temmuz 2020 Çarşamba 06:41
Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov

Kurban Bayramı'nın sona ereceği gün Fenerbahçe'de şov başlayacak. Sarı-lacivertliler, transfer sezonunun resmen açılacağı 4 Agustos'tan sonra anlaşma sağladığı isimlere imzaları attıracak.

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Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov

Takımı Erol Bulut'a emanet etme kararı alan sarı-lacivertli kurmaylar, transfer bombalarını bir bir patlatarak büyük bir sükse yaratmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov

İLK İMZA MERT HAKAN!
Fenerbahçe ilk olarak Sivasspor'dan ayrılan ve her konuda anlaşmaya varılan Mert Hakan Yandaş'a imza attıracak.

Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov

GÖKHAN GÖNÜL VE CANER DÖNÜYOR!
Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Gökhan Gönül ve Caner Erkin de Fenerbahçe'ye geri dönecek. Sarı-laciverliler eski yıldızlarını takıma geri kazandırarak imza törenlerine devam edecek.

Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov

SAVUNMAYA ALPASLAN!
Süper Lig'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor.

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