Fenerbahçe'de Bolasie için geri sayım! (16 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
BOLASİE İÇİN GERİ SAYIM!
?Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Yannick Bolasie'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports muhabiri Dharmesh Sheth, Everton'da gözden düşen Demokratik Kongo'lu sol açık için ayrılığın kesinleştiğini duyururken, "Fenerbahçe onunla ciddi şekilde ilgileniyor" iddiasında bulundu. Kanarya'nın Bolasie'yle el sıkıştığı Ada basınında haberlere konu olmuştu. Kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki yıldızı kiralamak istediği vurgulandı.
Bir yıl oynamadı
Geçen sezon 16 lig maçında forma giyip 1 gol atan Bolasie, 2016-17 sezonunun ortasında diz bağlarını koparmış, sahalara ancak 1 yıl sonra dönebilmişti. (Fotomaç / 16 Temmuz)
MEYER'DE SORUN İMZA PARASI
Schalke ile sözleşmesi biten Max Meyer, sarı-lacivertlilerin ilgi alanındaki isimlerden biri. Arsenal ve Liverpool'un da talip olduğu 22 yaşındaki Alman orta saha, kendisine talip olan kulüplerden yıllık 4.5 milyon euro'nun yanı sıra yüksek bir imza parası ve bonus ücretler de talep ediyor. Talepleri, İngilizleri oyuncudan epeyce uzaklaştırdı. Meyer'in F.Bahçe ile pazarlıkları ise sürdürdüğü kaydediliyor. Anlaşmazlığın imza parasında yaşandığı belirtiliyor. Alman basını, menajeri Rogert Wittmann'ın şu an sadece Fenerbahçe ile görüştüğünü, tarafların el sıkışmaya yakın olduğunu aktardı. (Fotomaç / 14 Temmuz)
SON ADAY DABBUR
Fenerbahçe'nin kamp yaptığı İsviçre'de, Damien Comolli'nin sürpriz bir konuğu vardı. Fransız sportif direktör, Lozan'da yaşayan menajer Milos Malenovic ile bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Sırp asıllı İsviçreli menajerin, daha önce Beşiktaş'a önerdiği Munas Dabbur'u Fenerbahçe'ye de teklif ettiği ortaya çıktı. Malenovic'in, Salzburg'ta oynayan Filistin asıllı İsrailli golcü ile birlikte Dinamo Zagrep'te top koşturan İsviçre pasaportlu Hırvat Mario Gavranovic hakkında da Comolli'ye bilgi aktarımı yaptığı belirlendi.
166 golde imzası var
7 kez İsrail Milli Takımı forması giyen Munas Dabbur, Red Bull Salzburg'ta 80 maçta 35 gol attı, 15 de asist katkısı sundu. Maccabi Tel Aviv ve Grasshoppers formaları da giyen 26 yaşındaki Dabbur, toplamda (263 maç) 114 gol-52 asistlik bir gol grafiğine sahip. (Fotomaç / 14 Temmuz)
RADU İNADI
?İsmail Köybaşı'nın gözden çıkarıldığı Fenerbahçe'de, sol bekte Hasan Ali'nin yanına takviye arayışları var. Gündemdeki isim ise Phillip Cocu'nun "Mutlaka kadromda görmek istiyorum" diye rapor ettiği Lazio'nun kaptanı Stefan Radu... Lazio, Rumen futbolcunun 2020'de biten sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin yıllık 2 milyon euro'luk teklifi, Serie A ekibinde vergiler dahil yılda 1.4 milyon euro kazanan 31 yaşındaki futbolcunun kafasını karıştırmış durumda.
?İnzaghi veto etti
İtalyan basınında, Rumen stoperin adeta "kapanın elinde kalacağına" yer verilirken, "Simone İnzaghi'nin vetosu nedeniyle Lazio oyuncusunun satışına yanaşmasa da Fenerbahçe tüm şartları zorluyor" ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertlilerin, 10 yıldır Lazio forması giyen Stefan Radu'yu renklerine katmakta kararlı görünürken, operasyonu bizzat sportif direktör Damien Comolli yürütüyor. Lazio'da geçen sezon 41 maça çıkan Radu, 14 kez de Romanya Milli Takımı'nda görev yaptı.
Lazio zorda
Fenerbahçe'nin aklını çeldiği Radu, yoluna nerede devam edeceğine kendisi karar verecek. Kanarya'nın ısrarı, oyuncusunu takımda tutmak isteyen Lazio'yu zor durumda bırakıyor. (Fotomaç / 14 Temmuz)
FERDİ İSTANBUL'DA
Transferde ?genç yetenekleri hedefleyen Fenerbahçe'nin NEC Nijmegen'den aldığı Ferdi Kadıoğlu, dün akşam İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibiyle 1.4 milyon euro bonservis bedelinde anlaştığı öğrenildi. 19.35'te THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki gurbetçi yıldızı, Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Ailesi ve menajeri Joott Ebergen ile birlikte gelen Ferdi, geçtiğimiz sezon Hollanda 2. Ligi'nde 39 karşılaşmada 8 gol kaydetmişti.
Hızla yükseldi
Karıyerine; ESA Rijkerwoerd altyapısında başlayan Ferdi, 2008'de transfer olduğu NEC Nijmegen genç takımında performansıyla dikkatleri çekerek A takıma kadar yükseldi. Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çeken ve scoutların odak noktası olan genç yetenek, U16'da başladığı Hollanda milli takımlarında son olarak U21 forması giydi. U19'da 16 maçta 6 gol kaydetmişi başardı. (Fotomaç / 14 Temmuz)