Fenerbahçe'de Bjelica imzalıyor! İşte 3 transferi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Bjelica imzalıyor! İşte 3 transferi

Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemindeki isim Nenad Bjelica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce 1+3 yıllık sözleşmeye sıcak bakmadığı ifade edilen Hırvak teknik adamın Ali Koç'la görüşmesinin ardından teklife "Evet" dediği ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından çalışmalarına da başlayan Bjelica, sarı-lacivertlilere 3 yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte o isimler ve son gelişmeler...
11 Mayıs 2020 Pazartesi 06:46 Güncelleme: 11.05.2020 06:46
Fenerbahçe'de Bjelica imzalıyor! İşte 3 transferi

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada teknik direktör çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde gündemdeki teknik direktör Nenad Bjelica ile ilgili flaş gelişmeler yaşandığı duyurulmuştu.

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Fenerbahçe'de Bjelica imzalıyor! İşte 3 transferi

Fenerbahçe'nin bir numaralı teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica için Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim olan Stjepan Tomas önemli açıklamalar yapmıştı.

Fenerbahçe'de Bjelica imzalıyor! İşte 3 transferi

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Tomas, vatandaşı Bjelica'nın Kanarya'nın kendisine yaptığı 1+3 yıllık teklife soğuk baktığını söylemişti.

Fenerbahçe'de Bjelica imzalıyor! İşte 3 transferi

Tomas, "Bjelica ile konuştum, Fenerbahçe başkanı ile 2 kez temasa geçti. Başkan, Bjelica'nın doğru bir teknik direktör olduğundan emin değil, bu yüzden ilginç bir sözleşme önerdi. Fenerbahçe ona inanıp inanmadığını göstermeli. Yoksa bu konuda bir ilerleme olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Bjelica imzalıyor! İşte 3 transferi

YENİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen teknik direktör konusunda yine önemli gelişmeler yaşanıyor. Hırvat basını da Türkiye gibi sarı-lacivertlilerin Nenad Bjelica görüşmelerine geniş yer ayırıyor, her gün yeni bir bilgi paylaşıyor.

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