Fenerbahçe'de Bjelica imzalıyor! İşte 3 transferi

Tomas, "Bjelica ile konuştum, Fenerbahçe başkanı ile 2 kez temasa geçti. Başkan, Bjelica'nın doğru bir teknik direktör olduğundan emin değil, bu yüzden ilginç bir sözleşme önerdi. Fenerbahçe ona inanıp inanmadığını göstermeli. Yoksa bu konuda bir ilerleme olmaz." ifadelerini kullanmıştı.