Fenerbahçe'de bir transfer fiyaskosu daha! Yollar ayrılıyor

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Gelecek sezon için kolları şimdiden sıvayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda büyük bir kadro revizyonuna gidiyor. Yaşanacak bu revizyonda büyük umutlarla transfer edilen genç bir isim de var. İşte detaylar...