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Fenerbahçe'de bir transfer fiyaskosu daha! Yollar ayrılıyor
Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Gelecek sezon için kolları şimdiden sıvayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda büyük bir kadro revizyonuna gidiyor. Yaşanacak bu revizyonda büyük umutlarla transfer edilen genç bir isim de var. İşte detaylar...
5 Mayıs 2020 Salı 13:02
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada transfer girişimleri tüm hızıyla sürüyor.
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Özellikle ligin 4 büyük kulüpleri temalarını sıklaştırırken, Fenerbahçe'de büyük umutlarla kadroya katılan bir isim için yeni gelişmeler yaşanıyor...
Fenerbahçe'nin İran ekibi Esteghlal'den kadrosuna kattığı büyük umutlarla kattığı Allahyar beklentileri karşılayamamıştı.
Bunun üzerine gelişimini sağlaması için İstanbulspor'a kiralanan 2001 doğumlu genç oyuncu, burada da vasat bir performans sergiledi.
İstanbulspor formasıyla çıktığı 12 maçta 568 dakika sahada kalan Allahyar, yalnızca 1 gol kaydedebildi.