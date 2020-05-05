Fenerbahçe'de bir transfer fiyaskosu daha! Yollar ayrılıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Fenerbahçe'de bir transfer fiyaskosu daha! Yollar ayrılıyor

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Gelecek sezon için kolları şimdiden sıvayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda büyük bir kadro revizyonuna gidiyor. Yaşanacak bu revizyonda büyük umutlarla transfer edilen genç bir isim de var. İşte detaylar...

5 Mayıs 2020 Salı 13:02
Fenerbahçe'de bir transfer fiyaskosu daha! Yollar ayrılıyor

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada transfer girişimleri tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'de bir transfer fiyaskosu daha! Yollar ayrılıyor

Özellikle ligin 4 büyük kulüpleri temalarını sıklaştırırken, Fenerbahçe'de büyük umutlarla kadroya katılan bir isim için yeni gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe'de bir transfer fiyaskosu daha! Yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'nin İran ekibi Esteghlal'den kadrosuna kattığı büyük umutlarla kattığı Allahyar beklentileri karşılayamamıştı.

Fenerbahçe'de bir transfer fiyaskosu daha! Yollar ayrılıyor

Bunun üzerine gelişimini sağlaması için İstanbulspor'a kiralanan 2001 doğumlu genç oyuncu, burada da vasat bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de bir transfer fiyaskosu daha! Yollar ayrılıyor

İstanbulspor formasıyla çıktığı 12 maçta 568 dakika sahada kalan Allahyar, yalnızca 1 gol kaydedebildi.

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