Fenerbahçede bir dönem sona eriyor! - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor!

    Fenerbahçe'de beklenen son geldi.

    14 Kasım 2018 Çarşamba, 09:44:18
    Fenerbahçede bir dönem sona eriyor!

    Sezon başında yabancı kontenjanı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik listenin dışında kalan Kamerunlu kalecinin devre arasında yeniden kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede bir dönem sona eriyor!

    Kendisine çok iyi bakan tecrübeli kaleci liste dışında olmasına rağmen A Takım ile çalışmalarını sürdürüyor ve hiçbir antrenmanı kaçırmıyor.

    Fenerbahçede bir dönem sona eriyor!

    Antrenmanda hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Carlos Kameni genç kalecilere de tecrübelerini aktarıyor ve onlara yardımcı oluyor. Teknik sorumlu Ervin Koeman da Kamerunlu kalecinin çalışmasından oldukça memnun ve oyunculara Kameni'nin profesyonelliğini örnek gösteriyor.

    Fenerbahçede bir dönem sona eriyor!

    Yönetim 2020 yılına kadar sözleşmesi olan ve 2 milyon Euro ücret alan Kameni'den ikinci yarıda yararlanmayı planlıyor.

    Fenerbahçede bir dönem sona eriyor!

    Yönetici Semih Özsoy ve teknik direktör Phillip Cocu görevdeyken yardımcısı Erwin Koeman ile tartışan kaleci Volkan Demirel ile ise yollar ayrılıyor.

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