Sezon başında yabancı kontenjanı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik listenin dışında kalan Kamerunlu kalecinin devre arasında yeniden kadroya dahil edilmesi planlanıyor.
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Kendisine çok iyi bakan tecrübeli kaleci liste dışında olmasına rağmen A Takım ile çalışmalarını sürdürüyor ve hiçbir antrenmanı kaçırmıyor.
Antrenmanda hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Carlos Kameni genç kalecilere de tecrübelerini aktarıyor ve onlara yardımcı oluyor. Teknik sorumlu Ervin Koeman da Kamerunlu kalecinin çalışmasından oldukça memnun ve oyunculara Kameni'nin profesyonelliğini örnek gösteriyor.
Yönetim 2020 yılına kadar sözleşmesi olan ve 2 milyon Euro ücret alan Kameni'den ikinci yarıda yararlanmayı planlıyor.
Yönetici Semih Özsoy ve teknik direktör Phillip Cocu görevdeyken yardımcısı Erwin Koeman ile tartışan kaleci Volkan Demirel ile ise yollar ayrılıyor.