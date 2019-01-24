Ve Fenerbahçe'de bir dönem kapanıyor! Transferle gidiyor...
Transfer çalışmalarını son hızla sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılamasına kesin gözüyle bakılıyor... İşte Fenerbahçe'deki bir dönemin kapandığı o gelişme ve isme dair detaylar...
24 Ocak 2019 Perşembe, 17:04:33
Güncelleme: 17:22:12
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Fenerbahçe'de bir dönem kapanıyor! Transferle gidiyor...
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Sadık Çiftpınar'ı ezeli rakibi Beşiktaş'a attığı transfer çalımıyla dikkatleri üzerine çeken sarı lacivertlilerde son olarak Victor Moses takıma katıldı. Ancak gelenlerin yanı sıra bu kez mevcut kadrodan ayrılık haberi var...
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Fenerbahçe'de bir dönem kapanıyor! Transferle gidiyor...
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da görüşü ve raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe Yönetimi, ilk etapta göndermeyi düşündüğü oyuncuyu takasta kullanmaya karar vermişti.
Fenerbahçe'de bir dönem kapanıyor! Transferle gidiyor...
Adeta bir piyangongu niteliğinde gelen haber ise yönetimi sevindirdi. Yıldız oyuncuya gelen transfer teklifi sonrası şayet oyuncu da ikna olursa ayrılık transferle gerçekleşecek. İşte gelişmeler...
Fenerbahçe'de bir dönem kapanıyor! Transferle gidiyor...
Yıldız oyuncuya gelen transfer teklifi sonrası şayet oyuncu da ikna olursa ayrılık transferle gerçekleşecek. İşte gelişmeler...
Fenerbahçe'de bir dönem kapanıyor! Transferle gidiyor...
Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana tartışma konusu olan Mathieu Valbuena'ya talip çıktı.