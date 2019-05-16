Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Yolların ayrılacağı isimler belli oldu - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Yolların ayrılacağı isimler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala transfer listesini belirleyen teknik direktör Ersun Yanal, takımdan gönderilmesini istediği isimleri belirledi. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvıyan sarı-lacivertli yönetimde kadroda büyük revizyon yaşanacak.
16 Mayıs 2019 Perşembe 21:13 Güncelleme: 16.05.2019 21:13
Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Yolların ayrılacağı isimler belli oldu

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon kadroda büyük değişim yaşanacak.

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Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Yolların ayrılacağı isimler belli oldu

Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de futbolcuların yetersiz görüntüsü dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Yolların ayrılacağı isimler belli oldu

Küme düşmemeyi son haftalarda garantileyen sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon işi sıkı tutacak.

Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Yolların ayrılacağı isimler belli oldu

Kadrodaki yaşanacak büyük revizyonun sinyallerini veren bir konuşma yapan Ersun Yanal, yönetime transfer listesini sundu.

Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Yolların ayrılacağı isimler belli oldu

Futbolcularının oyun karakterlerinden şüphesi olmayan deneyimli teknik adamın, yetenekli ve skora etki edecek oyuncuları kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

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