Fenerbahçede çifte ayrılık! İşte yıldız ismin yeni takımı - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İşte yıldız ismin yeni takımı
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Kameni'den sonra iki isimle daha yollar ayrılıyor.
17 Ocak 2019 Perşembe, 10:39:26
Güncelleme: 11:48:51
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını beklentilerin altında tamamlayan Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı
Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak futbolcular için teknik direktör Ersun Yanal'ın raporunu bekliyordu.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı
Yanal'ın bu raporu doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı
Fenerbahçe'de ilk olarak Kameni'nin sözleşme fesih şartları görüşülmüştü.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı
Bu sezonun başında satış listesine konulsa da talip çıkmayan tecrübeli kaleci, sözleşme feshetmeye de yanaşmayınca kontenjanda yer açmak için kontratı dondurulmuştu.