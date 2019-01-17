Fenerbahçede çifte ayrılık! İşte yıldız ismin yeni takımı - Galeri - Fotomaç
17 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İşte yıldız ismin yeni takımı

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Kameni'den sonra iki isimle daha yollar ayrılıyor.
17 Ocak 2019 Perşembe, 10:39:26 Güncelleme: 11:48:51
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı
Fenerbahçede bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını beklentilerin altında tamamlayan Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı
Fenerbahçede bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak futbolcular için teknik direktör Ersun Yanal'ın raporunu bekliyordu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı
Fenerbahçede bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Yanal'ın bu raporu doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı
Fenerbahçede bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Fenerbahçe'de ilk olarak Kameni'nin sözleşme fesih şartları görüşülmüştü.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı
Fenerbahçede bir ayrılık daha! İşte yıldız ismin yeni takımı

Bu sezonun başında satış listesine konulsa da talip çıkmayan tecrübeli kaleci, sözleşme feshetmeye de yanaşmayınca kontenjanda yer açmak için kontratı dondurulmuştu.

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