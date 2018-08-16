Fenerbahçede bir ayrılık daha! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Transfere kaynak olması amacıyla oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'ye, Fransızlardan müjdeli haber geldi
16 Ağustos 2018 Perşembe, 10:56:26
Güncelleme: 11:18:48
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Fernandao'dan başka futbolcusuyla yolları ayıramayan Fenerbahçe'ye, Fransa'dan müjdeli haber geldi.
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Volkan Demirel'in arkasında yedek kalan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Fransız basını, Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Auxerre'in Kameni için transfer girişimlerine başladığını iddia etti.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Auxerre Başkanı Francis Graille'nin Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile iyi ilişkileri olduğu ve Comolli'den transfer için kolaylık sağlanması istenileceği belirtildi.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Geçen sezon bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan 34 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe ile 16 maça çıkmış ve kalesinde 20 gol görmüştü.
(Sporx)
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!