Fenerbahçede Beşiktaş üzüntüsü!

Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Feyenoord maçıyla ilgili taraftara teşekkür mesajı yayınladı
22 Temmuz 2018 Pazar, 16:47:29
Güncelleme: 16:51:13
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Fenerbahçe'de Beşiktaş üzüntüsü!
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Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden, dün oynanan Feyenoord maçıyla ve forma satışlarıyla ilgili taraftara bir teşekkür mesajı yayınlarken, karşılaşmanın ikinci yarısında yaşananlardan dolayı ise üzüntülerini bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde;
Fenerbahçe'de Beşiktaş üzüntüsü!
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"Yeniden Fenerbahçe diyerek sokakta yan yana, sahada kol kola, salonda omuz omuza ilham veren bir spor kültürü oluşturmak ve hedeflerimize ulaşmak amacıyla başladığımız yeni sezon öncesinde, camiamızın kenetlenerek kulübümüze verdiği destek son derece mutluluk vericidir.
Fenerbahçe'de Beşiktaş üzüntüsü!
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Kombine satışlarının başlaması itibariyle gecesini gündüzüne katarak kombineleri tüketen, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde ilk üç günde Fenerium'lara hücum ederek tarihi rekor kırmamızı sağlayan, göreve geldiğimiz günden bu yana kongre üyesi olmak için başvuruda bulunan ve son olarak dün akşam oynadığımız Feyenoord karşılaşmasında mabedimizi karnaval yerine çeviren büyük Fenerbahçe taraftarının önünde saygıyla eğiliyoruz.
Fenerbahçe'de Beşiktaş üzüntüsü!
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Taraftarımızın bu birlik ve bütünlüğü, en büyük gücümüz, başarıya olan sonsuz inancımız ve en önemli motivasyon kaynağımızdır.
Fenerbahçe'de Beşiktaş üzüntüsü!
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Fenerbahçe'mizin Büyük Taraftarına göstermiş oldukları destek ve inanç için sonsuz teşekkür ederiz.