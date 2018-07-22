Fenerbahçede Beşiktaş üzüntüsü!

Kombine satışlarının başlaması itibariyle gecesini gündüzüne katarak kombineleri tüketen, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde ilk üç günde Fenerium'lara hücum ederek tarihi rekor kırmamızı sağlayan, göreve geldiğimiz günden bu yana kongre üyesi olmak için başvuruda bulunan ve son olarak dün akşam oynadığımız Feyenoord karşılaşmasında mabedimizi karnaval yerine çeviren büyük Fenerbahçe taraftarının önünde saygıyla eğiliyoruz.