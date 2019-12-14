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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Vedat Muriqi tehlikesi! Ersun Yanal'dan son dakika kararı...
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde sarı-lacivertli teknik direktör Ersun Yanal, flaş bir karara imzaya atmaya hazırlanıyor... Ligin 15. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak Sarı Kanaryalar'da önemli bir tehlike Ersun Yanal'ı bekliyor... İşte Ersun Yanal'ın yapacağı o hamle!
14 Aralık 2019 Cumartesi 10:08
Güncelleme: 14.12.2019 10:43
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin 16. haftasında evinde kritik bir mücadeleye çıkacak...
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Önce lider Sivas'a konuk olacak sarı kanaryalar, ardından evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek...
Tansiyonu oldukça yüksek geçmesi beklenilen bu dev derbi öncesinde Fenerbahçe'nin elinde adeta pimi çekilmiş bir bomba bulunuyor...
Teknik Direktör Ersun Yanal, takımla yaptığı konuşmada öncelikle Sivas deplasmanından 3 puanla dönülmesini beklediğini aktarırken, Beşiktaş derbisini de kazanmaları halinde ligin zirvesine yerleşebileceklerini öğrencilerine iletti...
Motivasyonu oldukça yüksek tutmaya çalışan Ersun Yanal, teknik heyetle yaptığı görüşmelerde Serdar Aziz, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi için ayrı bir parantez açtı...