Fenerbahçe'de Berke Özer sezon sonu yolcu! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Berke Özer sezon sonu yolcu!
Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği tartışmalı performans ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.
27 Mart 2019 Çarşamba 19:18
Güncelleme: 31.05.2019 20:20
Atletico Madridli yöneticilerin Berke Özer'in transferi için olumlu rapor verdiği öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Atletico Madrid, Fenerbahçe'de forma giyen yeni Jan Oblak veya Courtois potansiyelindeki genç kaleci Berke Özer'i 2 sezondur takip ediyor.
Altınordu Kulübü İletişim Sorumlusu Ali Ergöçmez, Radyospor'a Berke Özer'in transferi ile alakalı açıklamalarda bulundu;
"Berke Özer'i geçen sezon Atletico Madrid takip etti."
"Atletico Madridli yetkililer, Berke'ye geçen sezon olumlu rapor verdi. "