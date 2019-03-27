Fenerbahçe'de Berke Özer sezon sonu yolcu! - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Berke Özer sezon sonu yolcu!

Fenerbahçe'de Berke Özer sezon sonu yolcu!

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği tartışmalı performans ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:18 Güncelleme: 31.05.2019 20:20
Fenerbahçe'de Berke Özer sezon sonu yolcu!

Atletico Madridli yöneticilerin Berke Özer'in transferi için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Berke Özer sezon sonu yolcu!

Atletico Madrid, Fenerbahçe'de forma giyen yeni Jan Oblak veya Courtois potansiyelindeki genç kaleci Berke Özer'i 2 sezondur takip ediyor.

Fenerbahçe'de Berke Özer sezon sonu yolcu!

Altınordu Kulübü İletişim Sorumlusu Ali Ergöçmez, Radyospor'a Berke Özer'in transferi ile alakalı açıklamalarda bulundu;

Fenerbahçe'de Berke Özer sezon sonu yolcu!

"Berke Özer'i geçen sezon Atletico Madrid takip etti."

Fenerbahçe'de Berke Özer sezon sonu yolcu!

"Atletico Madridli yetkililer, Berke'ye geçen sezon olumlu rapor verdi. "

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN