Fenerbahçede Benzianın yerine o gelecek!

Fenerbahçe'de Benzia'nın yerine o gelecek!

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de ocak ayında yeni bir operasyon olabilir. Sarı-Lacivertliler hoca konusunu hallettikten sonra takım kalitesini arttırmanın peşinde. Bu yönde atılacak ilk adımsa Benzia'nın yerine Portekizli orta sahanın takıma katılması olacak.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 22:56:04 Güncelleme: 07:53:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





