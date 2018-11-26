Fenerbahçede Benzianın yerine o gelecek! - Galeri - Fotomaç
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    27 Kasım 2018, Salı
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    Fenerbahçe'de Benzia'nın yerine o gelecek!

    Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de ocak ayında yeni bir operasyon olabilir. Sarı-Lacivertliler hoca konusunu hallettikten sonra takım kalitesini arttırmanın peşinde. Bu yönde atılacak ilk adımsa Benzia'nın yerine Portekizli orta sahanın takıma katılması olacak.
    26 Kasım 2018 Pazartesi, 22:56:04 Güncelleme: 07:53:14
    Fenerbahçede Benzianın yerine o gelecek!

    Fenerbahçe bir yandan hoca arayışlarına tekrar start verirken diğer taraftan da devre arası yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Fenerbahçede Benzianın yerine o gelecek!

    Defans, orta saha ve kanat transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı son ismin ise Lille'in Portekili oyuncusu Xeka olduğu bildirildi.

    Fenerbahçede Benzianın yerine o gelecek!

    Fransız haber sitelerinde Comolli'nin oyuncunun menajeri Nelson Almeida ile görüştüğü duyuruldu.

    Fenerbahçede Benzianın yerine o gelecek!

    İddialara göre Comolli'nin 24 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda ilk pazarlıkları yaptığı bildirildi.

    Fenerbahçede Benzianın yerine o gelecek!

    Görüşmenin net detayları ile ilgili bir bilgiye ulaşılamazken, bu transferin Benzia'nın yerine yapılacağı kaydedildi.

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