Fenerbahçede Benzianın yerine o gelecek!

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de ocak ayında yeni bir operasyon olabilir. Sarı-Lacivertliler hoca konusunu hallettikten sonra takım kalitesini arttırmanın peşinde. Bu yönde atılacak ilk adımsa Benzia'nın yerine Portekizli orta sahanın takıma katılması olacak.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 22:56:04
Güncelleme: 07:53:14
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Fenerbahçe bir yandan hoca arayışlarına tekrar start verirken diğer taraftan da devre arası yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.
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Defans, orta saha ve kanat transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı son ismin ise Lille'in Portekili oyuncusu Xeka olduğu bildirildi.
Fransız haber sitelerinde Comolli'nin oyuncunun menajeri Nelson Almeida ile görüştüğü duyuruldu.
İddialara göre Comolli'nin 24 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda ilk pazarlıkları yaptığı bildirildi.
Görüşmenin net detayları ile ilgili bir bilgiye ulaşılamazken, bu transferin Benzia'nın yerine yapılacağı kaydedildi.