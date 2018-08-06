Fenerbahçede Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği - Galeri - Fotomaç
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği

    Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Benfica maçı öncesi Ayew'in durumunu yakından takip ediyor
    6 Ağustos 2018 Pazartesi, 12:46:19 Güncelleme: 12:48:05
    Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği
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    Fenerbahçede Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği

    Teknik direktör Phillip Cocu'nun zorlu deplasman öncesi en güvendiği isimlerden biri olan Ayew'in forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği
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    • 7
    Fenerbahçede Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği

    Yıldız futbolcunun maça kulübede başlaması ve oyunun gidişatına göre sahaya sürülmesi en olası senaryo olarak görülüyor.

    Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği
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    • 7
    Fenerbahçede Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği

    Oyuncuyu riske etmek istemeyen teknik heyet, 180 dakika olarak düşündüğü eşleşmenin rövanşında Ayew'i yüzde 100 hazır olarak sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor.

    Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği
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    • 7
    Fenerbahçede Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği

    Cocu, sağlık ekibi ve Ayew'le yapacağı görüşmenin ardından yıldız futbolcunun oynayıp oynamayacağına maç saati karar verecek.

    Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği
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    Fenerbahçede Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği

    Hollandalı çalıştırıcının Dirar ve Barış Alıcı'ya hazır olun talimatı verdiği gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği
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    Fenerbahçede Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği

    Cagliari maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Mehmet Topal'ın ise dün takımla çalışması sevinç yarattı.

    Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği
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    Fenerbahçede Benfica maçı öncesi Andre Ayew belirsizliği

    Tecrübeli futbolcunun ilk 11'de görev yapabileceği öğrenilirken, orta saha kurgusunun Topla, Ekici, Giuliano, Valbuena, Dirar şeklinde olması bekleniyor. (Güneş)

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