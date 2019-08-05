Fenerbahçe'de beklenen oldu! Volkan Demirel resmen... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de beklenen oldu! Volkan Demirel resmen...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Volkan Demirel ile ilgili de ilginç gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin önemli gündem maddelerinden biri olan tecrübeli file bekçisinin son durumuna dair ayrıntılar ve Comolli ile Ersun Yanal'ın net tavrı son dakika haberinde...

5 Ağustos 2019 Pazartesi 16:22 Güncelleme: 05.08.2019 16:26
Fenerbahçe'de beklenen oldu! Volkan Demirel resmen...

Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biri olan Volkan Demirel'le sezon sonunda yeni bir sözleşme imzalanmamıştı.

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Fenerbahçe'de beklenen oldu! Volkan Demirel resmen...

38 yaşına gelen tecrübeli file bekçisi ile sezonun başlamasına kısa bir süre kala hâlâ temasta bulunulmaması, akıllarda soru işareti yaratmıştı.

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Volkan Demirel resmen...

Bu gelişmelerin yaşandığı esnada önceki gün Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, Volkan'la Bodrum'da bir araya geldi.

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Volkan Demirel resmen...

2002 yılından bu yana formasını giydiği sarı-lacivertli takımla yeni sözleşme konusunda henüz somut adımlar atamayan Volkan, Teknik Direktör Ersun Yanal'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Volkan Demirel resmen...

Ligin ilk maçına 14 gün kalmasına rağmen sözleşme konusunda haber alamayan tecrübeli kaleci Yanal'a çıkacak her karara saygılı olduğunu iletti.

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