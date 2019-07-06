Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

Fenerbahçe'de Mario Balotelli çılgınlığı yaşanıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar transfer çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Santrfor transferini dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi mesaj bombardımanına tuttu. İşte o mesajlar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 21:25 Güncelleme: 06.07.2019 21:28
Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

Fenerbahçe'de Balotelli heyecanı yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yönetimden en az 2 tane santrfor transferi istedi.

Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

Sarı-lacivertli kurmaylar santrfor transferi için çalışmalarına son sürat devam ederken taraftardan sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi sosyal medya hesabından mesaj yağmuruna tuttu.

Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

İşte o mesajlardan öne çıkanlar...

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