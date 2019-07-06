Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

Fenerbahçe'de Mario Balotelli çılgınlığı yaşanıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar transfer çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Santrfor transferini dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi mesaj bombardımanına tuttu. İşte o mesajlar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 21:25
Güncelleme: 06.07.2019 21:28
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Fenerbahçe'de Balotelli heyecanı yaşanıyor.
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Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yönetimden en az 2 tane santrfor transferi istedi.
Sarı-lacivertli kurmaylar santrfor transferi için çalışmalarına son sürat devam ederken taraftardan sürpriz bir hamle geldi.
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi sosyal medya hesabından mesaj yağmuruna tuttu.