Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!

Fenerbahçe'de Mario Balotelli çılgınlığı yaşanıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar transfer çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Santrfor transferini dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi mesaj bombardımanına tuttu. İşte o mesajlar... Fenerbahçe son dakika haberleri...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 21:25 Güncelleme: 06.07.2019 21:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





