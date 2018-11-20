Fenerbahçede Bafetimbi Gomis heyecanı - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis heyecanı
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'i transfer edeceği yönündeki haberler sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Gelişmeler sosyal medyada geniş yankı buldu.
20 Kasım 2018 Salı, 08:23:17
Güncelleme: 08:23:55
Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Batefimbi Gomis'i transfer etmeyi planladığı yönünde yer alan haberler Sarı-Lacivertli taraftarı heyecanlandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'de yer alan habere göre; Yaşanan gelişmeler sosyal medyada geniş yankı bulurken, Fenerbahçeli taraftarların çoğu Gomis'in takıma önemli katkı yapacağı kanaatinde.
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Fenerbahçeli taraftarlar, "Gomis Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra eski takımının nasıl sıkıntı yaşadığı ortada.
Geçen yılki performansı da inanılmazdı. Fenerbahçe yönetimi bu transferi bitirirse en akıllı transferi yapmış olur.
Üstelik Gomis ligi de çok iyi tanıyor ve Süper Lig'in sertliğine de son derece alışık" ifadelerini kullandılar.