Fenerbahçede Bafetimbi Gomis heyecanı - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis heyecanı

    Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'i transfer edeceği yönündeki haberler sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Gelişmeler sosyal medyada geniş yankı buldu.
    20 Kasım 2018 Salı, 08:23:17 Güncelleme: 08:23:55
    Fenerbahçede Bafetimbi Gomis heyecanı

    Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Batefimbi Gomis'i transfer etmeyi planladığı yönünde yer alan haberler Sarı-Lacivertli taraftarı heyecanlandırdı.

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    Fenerbahçede Bafetimbi Gomis heyecanı

    Takvim'de yer alan habere göre; Yaşanan gelişmeler sosyal medyada geniş yankı bulurken, Fenerbahçeli taraftarların çoğu Gomis'in takıma önemli katkı yapacağı kanaatinde.

    Fenerbahçede Bafetimbi Gomis heyecanı

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    Fenerbahçeli taraftarlar, "Gomis Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra eski takımının nasıl sıkıntı yaşadığı ortada.

    Fenerbahçede Bafetimbi Gomis heyecanı

    Geçen yılki performansı da inanılmazdı. Fenerbahçe yönetimi bu transferi bitirirse en akıllı transferi yapmış olur.

    Fenerbahçede Bafetimbi Gomis heyecanı

    Üstelik Gomis ligi de çok iyi tanıyor ve Süper Lig'in sertliğine de son derece alışık" ifadelerini kullandılar.

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