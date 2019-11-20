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Fenerbahçe'de ayrılık talebi ve Ersun Yanal'a şok çıkış: Bana bunu yapamazsınız!
Süper Lig'in 11. haftasını 20 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri de yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin transfer komitesi dört koldan transfer için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da mevcut kadrodaki isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... İşte son dakika Fenerbahçe transfer gündemi ve detaylar...
20 Kasım 2019 Çarşamba 11:06
Güncelleme: 20.11.2019 11:08
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Sarı lacivertli takımda Ersun Yanal'ın direktifleri doğrultusunda devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.
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Ayrıca takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Öte yandan sarı lacivertli takımda sürpriz son dakika gelişmeleri de yaşanıyor...
Ara transfer döneminde transferler yaparak takımı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe hedefindeki isimlerle görüşmeleri sürdürüyor...
UEFA'nın Finansal Fair Play kriterine dahilinde 'Sattığın kadar al' kuralını gözetme şansı olamayan Fenerbahçe, oyuncu satmak istiyor.