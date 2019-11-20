Fenerbahçe'de ayrılık talebi ve Ersun Yanal'a şok çıkış: Bana bunu yapamazsınız! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de ayrılık talebi ve Ersun Yanal'a şok çıkış: Bana bunu yapamazsınız!

Fenerbahçe'de ayrılık talebi ve Ersun Yanal'a şok çıkış: Bana bunu yapamazsınız!

Süper Lig'in 11. haftasını 20 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri de yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin transfer komitesi dört koldan transfer için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da mevcut kadrodaki isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... İşte son dakika Fenerbahçe transfer gündemi ve detaylar...

20 Kasım 2019 Çarşamba 11:06 Güncelleme: 20.11.2019 11:08
Fenerbahçe'de ayrılık talebi ve Ersun Yanal'a şok çıkış: Bana bunu yapamazsınız!

Sarı lacivertli takımda Ersun Yanal'ın direktifleri doğrultusunda devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık talebi ve Ersun Yanal'a şok çıkış: Bana bunu yapamazsınız!

Ayrıca takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık talebi ve Ersun Yanal'a şok çıkış: Bana bunu yapamazsınız!

Öte yandan sarı lacivertli takımda sürpriz son dakika gelişmeleri de yaşanıyor...

Fenerbahçe'de ayrılık talebi ve Ersun Yanal'a şok çıkış: Bana bunu yapamazsınız!

Ara transfer döneminde transferler yaparak takımı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe hedefindeki isimlerle görüşmeleri sürdürüyor...

Fenerbahçe'de ayrılık talebi ve Ersun Yanal'a şok çıkış: Bana bunu yapamazsınız!

UEFA'nın Finansal Fair Play kriterine dahilinde 'Sattığın kadar al' kuralını gözetme şansı olamayan Fenerbahçe, oyuncu satmak istiyor.

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