Fenerbahçe'de ayrılık talebi ve Ersun Yanal'a şok çıkış: Bana bunu yapamazsınız!

Süper Lig'in 11. haftasını 20 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri de yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin transfer komitesi dört koldan transfer için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da mevcut kadrodaki isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... İşte son dakika Fenerbahçe transfer gündemi ve detaylar...