Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bir dönem sona eriyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşiyor. Takım kaptanı Mehmet Topal ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği transfer için deneyimli oyuncu, Arap takımlarının tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

4 Mart 2019 Pazartesi 18:07 Güncelleme: 04.03.2019 18:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





