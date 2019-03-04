Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bir dönem sona eriyor - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bir dönem sona eriyor

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bir dönem sona eriyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşiyor. Takım kaptanı Mehmet Topal ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği transfer için deneyimli oyuncu, Arap takımlarının tekliflerini değerlendirme kararı aldı.
4 Mart 2019 Pazartesi 18:07 Güncelleme: 04.03.2019 18:21
Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bir dönem sona eriyor


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bir dönem sona eriyor

Sarı-lacivertlilerde bu galibiyetten sonra önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bir dönem sona eriyor

Yıldız isim takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İşte detaylar;

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bir dönem sona eriyor

TM Dijital Merkezinin haberine göre; Fenerbahçe'de her ne kadar moraller tavan yapsa da, taraftarların Mehmet Topal öfkesi dikkatlerden kaçmıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Bir dönem sona eriyor

Topu ayağına her aldığında tribünlerden tepki gören Mehmet Topal, kendisini isteyen Arap kulüplerine göz kırptı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN