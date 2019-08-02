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Fenerbahçe'de Audi Cup sonrası transfer şov! 7 isim geliyor
Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı lacivertli takımın genç yeteneğine takım aranırken, teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime verdiği son transfer raporu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin anlaştığı ve görüştüğü isimler...
2 Ağustos 2019 Cuma 11:00
Güncelleme: 02.08.2019 11:00
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Ligin başlamasına iki hafta kala Fenerbahçe yönetimi transferde gaza basmaya hazırlanıyor.
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Sarı lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'dan aldıkları son rapor doğrultusunda harekete geçti.
Yanal'ın, Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası Kolarov dışında iki stoper, bir 6 numara ve bir forvet istediği bildirildi.
KOLAROV İÇİN MİRSAD TÜRKCAN DEVREDE Kolarov konusunda yönetim, Roma'ya giden menajer Mirsad Türkcan'dan haber bekliyor.
Türkcan'ın oyuncunun bonservis sorununu çözüp, transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor.