Fenerbahçe'de Audi Cup sonrası transfer şov! 7 isim geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Audi Cup sonrası transfer şov! 7 isim geliyor

Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı lacivertli takımın genç yeteneğine takım aranırken, teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime verdiği son transfer raporu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin anlaştığı ve görüştüğü isimler...

2 Ağustos 2019 Cuma 11:00 Güncelleme: 02.08.2019 11:00
Fenerbahçe'de Audi Cup sonrası transfer şov! 7 isim geliyor

Ligin başlamasına iki hafta kala Fenerbahçe yönetimi transferde gaza basmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de Audi Cup sonrası transfer şov! 7 isim geliyor

Sarı lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'dan aldıkları son rapor doğrultusunda harekete geçti.

Fenerbahçe'de Audi Cup sonrası transfer şov! 7 isim geliyor

Yanal'ın, Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası Kolarov dışında iki stoper, bir 6 numara ve bir forvet istediği bildirildi.

Fenerbahçe'de Audi Cup sonrası transfer şov! 7 isim geliyor

KOLAROV İÇİN MİRSAD TÜRKCAN DEVREDE
Kolarov konusunda yönetim, Roma'ya giden menajer Mirsad Türkcan'dan haber bekliyor.

Fenerbahçe'de Audi Cup sonrası transfer şov! 7 isim geliyor

Türkcan'ın oyuncunun bonservis sorununu çözüp, transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

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