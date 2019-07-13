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Fenerbahçe'de asrın bombası! Kulağa inanılmaz geliyor ama Eden Hazard... Son dakika transfer haberleri
Son günlerin transferde en çok konuşulan takımı Fenerbahçe için sıcak son dakika açıklaması... Sarı lacivertlilerin eski İdari Menajeri ve Belçika ekibi Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çetinkaya'nın Eden Hazard sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Fenerbahçe ve Hazard gerçekleri...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:29
Güncelleme: 13.07.2019 15:32
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Fenerbahçe'nin eski İdari Menajeri ve Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, yakın geçmişte gündemi sarsan bir açıklama yapmıştı... Konu Eden Hazard'dı!
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Ali Koç'un başkan olmasıyla görevine son verilen eski idari menajer Hasan Çetinkaya, Hazard'ın transferiyle ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.
İşte söz kesilen transfere dair o sözler:
"Ne zaman olacağını bilemeyiz. Lille'de oynadığı dönemde de 16 yaşındaydı henüz ve PSG maçını izlemiştim. O yaşta bile kendisini belli ediyordu."
"Fenerbahçe'ye karşı müthiş bir sempatisi vardı. Bana da sözü var. 'Hasan bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım' diye."