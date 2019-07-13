Fenerbahçe'de asrın bombası! Kulağa inanılmaz geliyor ama Eden Hazard... Son dakika transfer haberleri

Son günlerin transferde en çok konuşulan takımı Fenerbahçe için sıcak son dakika açıklaması... Sarı lacivertlilerin eski İdari Menajeri ve Belçika ekibi Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çetinkaya'nın Eden Hazard sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Fenerbahçe ve Hazard gerçekleri...