Fenerbahçede Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 14:54:14 Güncelleme: 14:54:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





