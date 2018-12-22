Fenerbahçede Antalyaspor hazırlıkları sürüyor - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 14:54:14 Güncelleme: 14:54:45
Fenerbahçede Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Can Bartu Tesisileri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçede Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçede Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
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