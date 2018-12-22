Fenerbahçede Antalyaspor hazırlıkları sürüyor - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 14:54:14
Güncelleme: 14:54:45
Can Bartu Tesisileri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.