Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takıma geldiği günden bu yana kalede güven veren ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen genç file bekçisine sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
16 Ekim 2019 Çarşamba 07:37
Güncelleme: 16.10.2019 07:37
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertli takıma yaz transfer sezonunda Ankaragücü'nden transfer olan genç file bekçisi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Altay Bayındır, 21 yaşında olmasına rağmen kalede kendinden emin bir görüntü çizmesi ve ayaklarına olan hakimiyeti ile şimdiden Fenerbahçe taraftarının gözdesi konumuna geldi.
Teknik direktör Ersun Yanal da öve öve bitiremediği futbolcu için, ''21 yaşında ancak 40 yaşında bir insanın olgunluğuna sahip'' açıklamasını yapmıştı.
Fenerbahçe'nınkalesini devralan genç file bekçisi Altay Bayındır, yavaş yavaş Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye başladı…