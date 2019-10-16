Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takıma geldiği günden bu yana kalede güven veren ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen genç file bekçisine sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

16 Ekim 2019 Çarşamba 07:37 Güncelleme: 16.10.2019 07:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





