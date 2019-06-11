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Fenerbahçe'de Allahyar'dan sonra bir transfer daha! İşte bonservis bedeli
Yeni sezonda zirveyi zorlayacak bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İran'ın İstiklal takımında forma giyen 17 yaşındaki forvet Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Allahyar'ın ardından bir genç yıldızın transferinde daha mutlu sona yakın olduğu ifade edildi.
11 Haziran 2019 Salı 16:35
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Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
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Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, İran'ın İstiklal takımında forma giyen 17 yaşındaki genç golcü Allahyar Sayyadmanesh'i de kadrosuna katmak için gün sayıyor.
Sarı-lacivertliler, Allahyar'ın ardından ikinci genç operasyonunu Fas'tan yapmaya hazırlanıyor.
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin, 1999 doğumlu Faslı stoper Achraf Dari için kulübü Wydad'a teklifte bulunduğu öğrenildi.